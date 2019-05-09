Türkiye'den Katar kraliyet ailesine 8 adet ultra lüks otomobil

Ertex Otomotiv, Katar Kraliyet ailesi için 8 adet ultra lüks donanımlı VIP otomobil tasarladı. Yapılan bilgilendirmede; araç başı maliyetinin ortalama 300 bin euro olduğu araçlar, kullanıcının ruh haline göre farklı Mood’lara girebiliyor.

Tasarlanan araçlar, kraliyet ailesi için 8 farklı renkte üretim yaparken, üretimini 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı kaydedildi.

© İHA / Katar Kraliyet ailesi için hazırlanan ultra lüks araç

Ertex Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Gün içindeki ruh halinize göre kendi iç tasarımını şekillendirdiğiniz araçları kraliyet ailesi için biz tasarladık. Dinlediğiniz müzikten içtiğiniz kahveye kadar modunuza uygun fonksiyonlar sunan otomobilleri ses komut sistemli ile de yönetilebiliyorsunuz. Kraliyet ailesine için ilk defa engelli aracı tasarladık. Tek tuşla aracın dışına çıkan koltuk, aynı şekilde tek tuşla araçtaki yerini alıyor" dedi.