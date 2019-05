İmamoğlu'na 'Her şey çok güzel olacak' diyen çocukla röportaj: Bizim sesimizi duyurabilecek bir insan var şu anda orada

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından, seçim sürecinde miting otobüsünde kendisine "Her şey çok güzel olacak" diyen çocukla yapılmış bir röportaj paylaşıldı. Sloganlaşan bu cümlenin nasıl ortaya çıktığını anlatan Berkay, "Bizim sesimizi duyurabilecek bir insan var şu anda orada" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tartışmalı kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde yaptığı açıklamayı 'Her şey çok güzel olacak' diyerek bitirmişti.

YSK'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından da, sosyal medyada çok sayıda '#herşeyçokgüzelolacak' paylaşımı yapıldı.

Bu slogan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki seçim çalışmasında bir çocuk tarafından bulunmuştu. Seçim otobüsüne yaklaşan ve İmamoğlu'na "Ekrem abi, her şey çok güzel olacak' diyen çocuğa İmamoğlu'nun cevabı ise "Aynen, aferin sana delikanlı. Her şey çok güzel olacak. Çocuğa bak 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Bu inanç yeter bize" diyor olmuştu.

İSTANBUL'UN ÇOCUKLARI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ'

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ekrem İmamoğlu da, paylaşımında "İstanbul’un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un çocukları, cesur yürekli gençleri için çok çalışacağız. Sevgili Berkay gibi parlak zihinli gençlerimizi vatanımızda tutacak şartları oluşturmak en büyük gayretimiz olacak.

