AYM'den Ayşe Öğretmen kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi

© Fotoğraf : Twitter Ayşe öğretmen yeniden cezaevinde

Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır'da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan ve 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilen öğretmen Ayşe Çelik hakkında hak ihlali kararı verdi. AYM, Çelik'e 5.500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

TAHLİYE EDİLECEK

Ayşe öğretmen hakkındaki karar, AYM'den yargılandığı mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin ardından Ayşe Öğretmen'in tahliye edilecek.

BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

2016'da telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki konuşmasında, “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik , 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Ayşe Çelik 'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik'in 4 Mayıs'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.