AYM'den Ayşe Öğretmen kararı: İfade özgürlüğü ihlal edildi

TAHLİYE EDİLECEK
Ayşe öğretmen hakkındaki karar, AYM'den yargılandığı mahkemeye gönderildi. Yerel mahkemenin ardından Ayşe Öğretmen'in tahliye edilecek.
BEBEĞİ İLE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ
2016'da telefonla bağlandığı Beyaz Show’daki konuşmasında, “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik , 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan'da 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Ayşe Çelik 'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edilmiş, Çelik'in avukatının başvurusu ile Diyarbakır İnfaz Hakimliği, infaz erteleme talebini kabul ederek Çelik'in 4 Mayıs'ta tahliye edilmesini sağlamıştı.
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