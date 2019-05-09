Müjdat Gezen Almanya'ya gitti

© Fotoğraf : DHA Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu

Sabah saatlerinde pasaportuna el konulması nedeniyle Almanya'ya gidemeyen Müjdat Gezen sorunun giderilmesinin ardından öğleden sonra pasaportunu alarak Sabiha Gökçen Dış Hatlar katına geldi. Sevenleri Gezen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezen, Sabiha Gökçen Havalimanı muhabirlerine şunları anlattı:

''Sabah 00.06’da kalktık ekibimle havalimanına geldik. Fakat benim pasaportumda bir engel çıktı. Pasaportuma el konuldu. Ekibimi yolladım ben geri döndüm. Daha sonra Ankara Genel Müdürlüğü tarafından halledildi. Ondan sonra kalktık geldik. Şimdi oyuna yetişmeye çalışacağız. Almanya’da üç şehirde Duisburg, Köln ve Frankfurt’ta oynayacağız. Bu akşam oyunum. Yetişemezsem yarına alacaklar. Matine çünkü. 3 bin kişi var. O kadar bilet yakılamaz. Gidip oynayacağız. Yanlışlıkları düzelttik.''

Gezen, açıklamanın ardından Almanyaya gitmek için pasaport kontrolünden sorunsuz geçti. Gezen daha sonra Pegasus Hava Yolları’nın 17.35’de hareket eden Köln uçağı ile Almanya’ya gitti.

'ÖZÜR DİLEDİLER'

Gezen'in avukatı Celal Ülgen ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak" şeklinde bir açıklama yaptı.

Evet şu anda Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Sistemsel bir hata olduğunu ve Müjdat Gezen'in yurt dışına çıkabileceğini, pasaportunu derhal vereceklerini söylediler. Özür de dilediler. Bu nedenle Basın toplantısı iptal. Müjdat Gezen oyuna yetişmeye çalışacak. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) May 9, 2019

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