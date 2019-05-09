Sarıgül’den adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.



Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir. — Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) 9 Mayıs 2019

Yerel seçimlerinde DSP’den Şişli belediye başkan adayı olan Mustafa Sarıgül’ün bu kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilmişti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağıma dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu haberlere kaynak olan kişi 15 sene önce belediyede görev almıştır. Şu anda çalışma ekibimin bir parçası değildir” ifadelerini kullandı.