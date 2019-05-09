Otobüste çıkan tartışmada 'Türkleşmeyin, barbarsınız' diyen kadın, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

Antalya'da dün özel halk otobüsünde şoför ve yolcularla tartışıp "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" dediği iddiasıyla gözaltına alınan, İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş S.Y. (39), polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren C.U. yönetimindeki KC 06 tabelalı 07 AU 0170 plakalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı.

Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan S.Y., ön kapısının yanında seyahat etmek istedi.

Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför C.U., uyardığı S.Y.'den arkaya ilerlemesini istedi.

S.Y. iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz, barbarsınız" dedi. S.Y.'nin söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular duruma tepki gösterip kadını uyardı.

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden S.Y. iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti.

Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede yaşanınca polisi arayan S.Y. yolculardan şikayetçi oldu.

Otobüsün şoförü Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelince aracı durdurdu.

S.Y. olay yerine gelen polis tarafından şikayet üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

S.Y. polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.