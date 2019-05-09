Binali Yıldırım: Dünyanın her tarafından üzerimize geliyorlar

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamları ile düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Yıldırım'ın ifadeleri şu şekilde:''Gerçekte mağdur olan benim. Biz gürültü yapmadık, biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuğa intikal ettiyse onun sonucu beklemek gerekiyor. Bir mağduriyet olmasaydı açılan iptal olan oyların sayılması oyların bir adaydan başka bir adaya kaydırılarak yazılması bu gibi konulardan sadece oyların yüzde 10'nu sayıldı ve aradaki fark yarıdan aşağı indi.Hayatım boyunca hak etmediğim iş peşinde olmadım Düşüncem hep halka hizmet ve hakka hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım ve gayret ettim. Bundan sonra aynı anlayışla aynı titizlikle milletim bana ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğiz.Bir kez daha bu seçimler vesilesiyle gördük ki çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından 2013 Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir ve ülkesi için birliğini beraberliği güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milliyetime güveniyorum''.