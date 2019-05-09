Ayşe öğretmen cezaevinden çıktı

Çelik’in cezaevinden çıktığı bilgisini avukat Mahsuni Karaman verdi. Mahsuni Karaman, gün içinde de AYM kararının yerel mahkeme ulaşmasının ardından infazın durdurulması talebinde bulunduklarını açıklamıştı.
AYM de öğretmen Ayşe Çelik’e verilen hapis cezasının ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmişti.
An itibariyle Ayşe öğretmen Cezaevinden çıkmış ve Deran bebeği ile hasret gidermekte:) https://t.co/gMPBZP1wbZ— Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) 9 Mayıs 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)