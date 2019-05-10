Kulis: Saadet Partisi, İmamoğlu'nun hangi stratejiyle destekleneceğine dair bir çalışma yaptırıyor

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından izlenecek yol haritası netleşmeye başladı. Bu kapsamda temaslarda bulunulan Saadet Partisi'nin de, Ekrem İmamoğlu'nun hangi stratejiyle destekleneceği konusunda bir çalışma yaptırdığı öğrenildi

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Seçim Koordinasyon Başkanı olarak görev yapacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, eski milletvekilleri, il başkanları, PM üyelerinin de kampanya kapsamında sahada olacağını belirtti.

“İstanbul’daki seçimleri bir disiplin içerisinde götürmek zorundayız. Kazanılmış bir seçimin YSK tarafından hukuksuzca iptal edilmesine karşı hukuk, hak, adalet mücadelesi vereceğimizi ortaya koyacağız. Bunun bir hak gaspı olduğunu anlatacağız” diye konuştu.

SP ÇALIŞMA YAPTIRIYOR

CHP ile Saadet Partisi arasında da dün bir temas yaşandığı öğrenildi. CHP’li Seyit Torun’un ziyaret ettiği Saadet Partisi’nin, İmamoğlu’nun hangi stratejiyle destekleneceği konusunda bir çalışma yaptırdığı belirtildi. Parti tabanının İmamoğlu’na yöneleceğinin anlaşılması halinde aday gösterilmeyeceği, aksi durumda ise adayın yarışta yer alacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Ayrıca CHP’nin İstanbul örgütünün Saadet Partisi seçmeni üzerinde eğilim araştırması başlattığı da belirtildi.

STRATEJİNİN ANA HATLARI

CHP’li Seyit Torun, seçimde izlenecek stratejinin ana hatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: