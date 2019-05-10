İstanbul'da gözler 'kayıp' seçmenlerde

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, partiler bir yandan 31 Mart'ta kendilerine oy veren seçmeni korumaya çalışırken, diğer yandan kararsız ve memnuniyetsiz seçmen üzerinde çalışacak.

Araştırmalara göre 'kararsız ve memnuniyetsizler' iki grupta toplanıyor.

İlk olarak sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin kimlerden oluştuğuna ilişkin analizler yapılıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, bunlar büyük oranda "AK Parti tabanı, İstanbul dışındaki öğrenciler ve HDP’nin aday çıkarmamasına tepki gösteren protestocu Kürtlerden" oluşuyor. Sandığa gitmeyenlerin, 24 Haziran genel seçimlerine kıyasla 4 puan fazla olduğu saptandı.

Geçersiz oy kullanan 290 bin seçmen de önemli ikinci başlık. Bu seçmenle ilgili analiz, tekrar sayımlarda daha net ortaya çıktı.

Bu kitlenin büyük bölümünün AK Partili olduğu saptaması yapıldı. Bu seçmenin bir kısmının protestocu olduğu, bir kısmının ise yanlışlıkla geçersiz oy kullandığı değerlendirmesi yapıldı. Yanlış oy kullananların büyük bölümünün partinin amblemi olan ampulün üzerine mühür bastığı saptandı.