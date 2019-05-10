Doğu Ekspresi gibi 5 yeni 'turistik ekspres' hat daha geliyor

Doğu Ekspresi’ne yönelik yoğun talep hattın ‘turistik’ olarak hizmet vermesine vesile olurken, beş yeni ‘turistik ekspres’ hat daha geliyor.
Sabah gazetesinden Burak Erdem Çelik’in haberine göre, bu sayede Türkiye’ye gelen turistlere Efes Antik Kenti’nden Pamukkale’ye kadar birçok tarihi noktanın tanıtımı yapılacak ve bu rotalar gezginlerle buluşturulacak.
5 yeni ‘turistik ekspres’in de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu ayın başında Ankara ile Kars arasında ‘Turistik Doğu Ekspresi’nin hizmete gireceğini duyurmuştu.
‘Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferinin, 29 Mayıs’ta saat 20.00’da Ankara’dan Kars’a yapılacağı belirtilmişti.
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