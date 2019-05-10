Doğu Ekspresi gibi 5 yeni 'turistik ekspres' hat daha geliyor

Doğu Ekspresi’nin ardından 5 yeni turistik ekspres daha geliyor. Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri yataklı vagonlar hazırlanarak ‘turistik ekspres’ olarak da çalışacak.

Doğu Ekspresi’ne yönelik yoğun talep hattın ‘turistik’ olarak hizmet vermesine vesile olurken, beş yeni ‘turistik ekspres’ hat daha geliyor.

Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan ekspreslerinin yataklı vagonlar hazırlanarak ‘turistik ekspres’ olarak da çalışması planlanıyor.

Sabah gazetesinden Burak Erdem Çelik’in haberine göre, bu sayede Türkiye’ye gelen turistlere Efes Antik Kenti’nden Pamukkale’ye kadar birçok tarihi noktanın tanıtımı yapılacak ve bu rotalar gezginlerle buluşturulacak.

5 yeni ‘turistik ekspres’in de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.

Otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte ise Pamukkale Travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin Evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulu Cami ve Meryem Ana Kilisesi turistik rotalara dâhil olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu ayın başında Ankara ile Kars arasında ‘Turistik Doğu Ekspresi’nin hizmete gireceğini duyurmuştu.

‘Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferinin, 29 Mayıs’ta saat 20.00’da Ankara’dan Kars’a yapılacağı belirtilmişti.