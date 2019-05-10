Kayıt
11:52 10 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    beyaz et

    Ünlü piliç markasının sahibine FETÖ'den 7.5 yıl hapis

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.'nin sahibi Mehmet Hanifi Bak, FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    FETÖ'nün Ankara Polatlı yapılanması kapsamında, aralarında Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.'nin sahibi Mehmet Hanifi Bak'ın da bulunduğu 6'sı firari 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen duruşmaya Bak ile birlikte Ahmet Şahin ve Ömer Esener ve avukatları da katıldı. Mahkeme, cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasında bir değişiklik olup olmadığını sordu.

    TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, asker, ihraç
    © AA /
    Emniyet'in 'gizli' FETÖ raporundan: TSK'nın FETÖ'cüleri tespit etmesi imkânsız
    Savcı, iki sanık yönünden mütalaasını aynen tekrar ederken, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan cezalandırılmasını istediği Mehmet Hanifi Bak'ın, gizli tanık 'Şimşek'in ifadelerinden sonra FETÖ'nün mütevelli heyetinde olduğunu anlaşıldığını belirtti. Savcı tutuklama talep etti.

    'O YAPIYA ÇOCUKLARIMIN OKULU NEDENİYLE SEMPATİ DUYDUM'

    Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık Mehmet Hanifi Bak, 1995 yılında Polatlı'da oğlu ve kızını örgütle irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Tacettin Koleji'ne gönderdiğini belirterek, "Savcı bu yapıyla organik ilişkim olduğunu iddia ediyor. Ancak benim bu yapıyla ilişkim çocuklarımı bunların okuluna göndermemle başladı. O dönemde devlet de dahil herkes gibi bende eğitim alanındaki faaliyetleri nedeniyle bu yapıya sempati duydum. Benim ilişkim de sadece okuldaki öğretmen ve yöneticilerle oldu" dedi.

    'İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA YARDIM AMACIYLA ORTAK OLDUM'

    Bakpiliç şirketindeki ortağı, davanın firari sanıklarından Zafer Dereköylü'nün, o dönemde bu yapıyla irtibatını bildiğini ancak ilişkisini ne boyutta olduğunu bilmediğini ileri süren Bak, yine KHK ile kapatılan Feza ve Akasya adlı okullarda ortaklığı olduğunu kabul etti.

    Köpek
    © AA /
    Ankara'da zehirli tavuk eti yedirilen 13 köpek öldü, sorumlular aranıyor
    Sanık Bak, bu okullarda ortak olmasını da Zafer Dereköylü'nün, eğitim alanında yatırım yapma ve ihtiyaç sahibi olan çocuklara yardım etme teklifi sonucu kabul ettiğini söyledi. Sanık Bak, Feza Okulları'ndaki hissesinin yüzde 20 civarında, Akasya adlı okuldaki hissesinin ise maddi bir karşılığı olmadığını, sadece ihtiyacı olan çocuklara eğitim desteği vermek için ortak olduğunu ileri sürdü. Bak, 17-15 Aralık olaylarından sonra da bu hisselerini Zafer Dereköylü'ye vekalet vererek devrettiğini söyledi.

    Gizli tanık 'Şimşek'in hakkında verdiği ifadeleri de kabul etmeyen Bak, "Bu örgütün mütevelli heyetinde yer alsam, o dönem Polatlı'daki üst düzey yöneticileriyle ilişkim olurdu. Örgütün okullarına ve yurtlarına beyaz et satardım. Böyle bir şey kesinlikle yok. Benim ilişkim sadece çocuklarımın eğitimden dolayıdır. 2006'dan sonra da bunların hiçbiriyle ilişkim olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratımı talep ediyorum" diye konuştu.

    MAHKEME, ÜYELİKTEN CEZA VERDİ

    Diğer sanıklar Ahmet Şahin ve Ömer Esener de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Hanifi Bak'a, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Ahmet Şahin'e de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, karar kesinleşene kadar her iki sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartının devamına hükmederek, Bak yönünden savcının tutuklama istemine uymadı.

    Mahkeme ayrıca her iki sanığın mal varlıklarının da müsaderesine hükmetti. Mahkeme, sanık Ömer Esener'in ise yeterli delil bulunamadığı için beratına karar verdi. Firari sanıklar, Zafer Dereköylü, Fatih Yurdakul, Mehmet Hasdoğan, Osman Karal, Sezai Çiftçi ve Talha Önel'in dosyaları ise ayrıldı.

    Etiketler:
    Savcı, Mahkeme, hapis, Ceza, tutuklama, Dava, Ankara, FETÖ, tavuk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor
    9 Mayıs
    Rusya 74. Zafer Günü'nü kutluyor
    İnfografik
    Soyuz-5/Soyuz-5 Light taşıyıcı roket
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet