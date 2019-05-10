Danıştay Başkanı Güngör: Yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı gibi değerlendirilmemeli

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir" dedi.

Danıştay'ın 151. Kuruluş Yıl Dönümü ve 'Danıştay ve İdari Yargı Günü' dolayısıyla Danıştay Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Yargılamanın makul sürede sonuçlandırılamamasının yargıya olan güveni olumsuz etkilediğini söyleyen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı kararlarına eleştiri getirilirken, yargı ve yargıçlar idarenin yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine sürekli engel çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir" diye konuştu.

Güngör, "Cumhurbaşkanının doğrudan yaptığı işlemlere karşı idari yargı yolunun açılmasıyla, bu alandaki yargısal denetimin kapsamı önem kazanmıştır. Uzun süredir, sistematik olarak yargıya sızan ve stratejik makamları ele geçiren Fetullahçı Terör Örgütü mensupları, yargının en temel değerleri olan bağımsızlık ve tarafsızlığı ayaklar altına almıştır" dedi.