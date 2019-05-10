Soyer açıkladı: İzmir'de ulaşım dini bayramlarda ücretsiz, resmi bayramlarda 1 kuruş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazetecilerin kent gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediyelerden dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarını ücretsiz yapmalarını istemesinin ardından konuyu meclis gündemine getireceklerini söyleyen Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını söyledi.

Soyer, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti.

Belediye Meclisi, ücretsiz ulaşım konusunu gelecek hafta yapılacak olan toplantıda görüşecek. Karar meclisten geçtikten sonra, 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma araçlarında ücretler, 1 kuruş olacak.

TARİHİ FABRİKA İÇİN ONAY BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon lira karşılığında satın aldığı Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası'nın belediyeye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını beklediklerini açıklayan Soyer, "Fabrikanın hem fonksiyonu hem tasarımı ile ilgili uluslararası proje yarışması açacağız. Bu yarışma ödüllü olacak. Çok iyi bir şey çıkacağını umut ediyorum. İhale tamamlandı. Cumhurbaşkanının onayı bekleniyor" dedi.

© Fotoğraf : DHA Soyer sözünü tuttu: Ulaşıma belirli saatlerde yüzde 50 indirim geliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanlığını yürüten Aziz Kocaoğlu zamanında özel bir üniversiteye tahsisi yapılan Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasına dair de açıklama yapan Soyer, şunları söyledi:

"İZFAŞ eski binasının üniversiteye yapılan tahsis işlemini iptal ettik. Üniversite için başka çareler üreteceğiz, tabi ki destek olacağız."

Tunç Soyer, ayrıca CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini, program detayının yakında netleşeceğini de ifade etti.