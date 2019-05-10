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13:27 10 Mayıs 2019
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay

    Aydınlık yazarı Özçelik: Babacan ve Atalay 2 saat kadar VIP odasında kalmışlar

    © Fotoğraf : AA
    Türkiye
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    Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasını okurlarına aktardı. Özçelik, iki ismin görüşme sonrasında ayak üstü sohbetler gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

    İsmet Özçelik, Aydınlık'ta "Babacan gemileri yakmış gibi" başlığıyla yayımlanan yazısında "AKP döneminin yıldızı parlayan semti: Çukurambar. Buradaki pastaneler ve lokantalar daha çok AKP’lilerin uğrak yeri. P. ... Pastanesi de bunlardan biri" ifadesini kullandı.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
    Dilipak'ın aktardığı mesaj: Gül-Davutoğlu-Babacan oluşumuna kadro hazırlanıyor
    Özçelik şöyle devam etti:

    "4 Mayıs Cumartesi günü ağır konukları varmış.

    Ali Babacan ve Beşir Atalay.

    VIP odasında 2 saat kadar kalmışlar.

    Çıkışta ayak üstü sohbetler de yapmışlar.

    BABACAN KARARLI

    Onlardan biriyle görüştüm.

    İzlenimlerini sordum.

    ‘Ali Babacan çok kararlıydı.

    Gemileri yakmış gibiydi.

    Güçlü bir işaret aldığı anlaşılıyor.

    Ama Beşir Bey’i biraz tedirgin gördüm’ dedi.

    Yer AKP’lilerin uğrak yeri.

    Belli ki görülsün istenmiş.

    YOLA DEĞİL, YOLLARINA DEVAM

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Akit yazarı Yılmaz: Tabanımız Gül, Davutoğlu, Babacan gibi isimlerin Tayyip Kaptan'la el ele yola devamını istiyor
    Olay sonrası Gül-Babacan ekibine yakın isimlerle sohbet ettim.

    Yola çıkmışlar.

    Ama ‘yola devam’ değil.

    ‘Yolumuza devam’ havasındalar.

    Zamanlamayı sordum.

    ‘En uygun zaman’ karşılığını verdiler.

    Gerekçelerini de beş maddede özetlediler:

    ‘Erdoğan zayıfladı.

    Parti zayıfladı.

    Bakanlar zayıf.

    Bürokrasi zayıf.

    © AFP 2019 /
    Takan: Babacan İngiltere'de bazı görüşmeler yaptı, İstanbul'da sanayicilerle toplantı yaptı
    Uluslararası konjonktür uygun.’

    PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK KAYBOLDU

    Daha sonra da AKP’lilerle bir araya geldim.

    Davutoğlu’nun çıkışını fazla önemsemiyorlar.

    Ama Gül-Babacan ikilisinden endişeliler.

    Değerlendirmeleri şöyle:

    ‘Kabul edelim parti inişte.

    İstanbul, Ankara iyi olmadı.

    Psikolojik üstünlüğümüzü kaybettik.

    Partideki fareler kıpırdanmaya başladı.

    Gül-Babacan ekibi büyük olmasa da parça koparabilirler.

    Baraj artık yüzde 10 değil, yüzde 50.

    Birkaç puan bile önemli.’"

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, İsmet Özçelik, Yeni Parti, görüşme, Ali Babacan, Beşir Atalay
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