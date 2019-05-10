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13:27 10 Mayıs 2019
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    Balta

    Tartıştığı kamyonet sürücüsünü baltayla tehdit eden kişi tutuklandı

    © AFP 2019 / LEON NEA
    Türkiye
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    TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan ve daha sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

    Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan ve Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli M.O'nun işlemleri tamamlandı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü
    © AA /
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    Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli M.O, ifadesinin alınmasının ardından 'silahlı tehdit' suçundan tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

    Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.O'nun üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

    'ORUÇLU OLMAM NEDENİYLE SİNİRLENDİM'

    Şüpheli M.O'nun hakimlikteki savunmasında, "Karşı tarafın aracı kamyondur. Kendisi beni sıkıştırdı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun, neden beni sıkıştırıyorsun?' dedim. O da bana küfür etti. 'Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim.' dedi. Ben de oruçlu olmam nedeniyle sinirlendim. 'Niye küfür ediyorsun?' dedim. Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine ben de sol şeritte olduğu için sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın sağ arka tarafına vurdu. Aracımda hasar oluştu. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Amacım beni savunmasız görmesin diyedir. Aracımda baltabulunmasının sebebi, hafta sonu pikniğe gitmiştim, o nedenle arabamdaydı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

    ‘PARA CEZASI UYGULANMIŞTI’

    © DHA /
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    TEM Otoyolu'nda, otomobilinin camından çıkardığı baltayla yanında seyreden kamyon sürücüsünü tehdit ettiği görüntüler sosyal medyada yayımlanan görüntüleri inceleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü M.O'yu gözaltına almıştı.

    Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) maddesine istinaden bin 2 lira, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek) maddesine istinaden 108 lira olmak üzere bin 110 lira para cezası uygulanmıştı.

    Şüpheli daha sonra, adli işlem yapmak üzere adliyeye sevk edilmişti.

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    Etiketler:
    Balta, Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul, TEM Otoyolu
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