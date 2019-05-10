Rasim Ozan Kütahyalı'dan reddi hakim talebi: 'Ben AK Partiliyim, o CHP'li'

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı.
KÜTAHYALI’NIN AVUKATI DA REDDİ HAKİM DEDİ
Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin hasta yatalak olduğu için duruşmalara katılmadığını iddia etti ve hakimin tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Avukat Ezgi, “Siz geçen celse elinizi masaya vurarak, ‘ben kararımı verdim karar duruşmasına gelir gibi müvekkilinizi getirin’ demiştiniz” dedi.
Kütahyalı’nın avukatı da hakime internette CHP’den aday olduğu yönünde haberler olduğunu dile getirdi.
HAKİM: CHP’Lİ BİR HAKİM KARAR VEREMEZ Mİ?
MÜŞTEKİLER: REDDİ HAKİM TALEBİ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK, YAKALAMA ÇIKARILSIN
Müşteki avukatı Serap Göksu, sanık Kütahyalı’nın hakimin reddi talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek bu talebin reddine karar verilmesini istedi. Müştekiler arasında yer alan Saffet Sancaklı’nın avukatı ise, sanığın ifade vermemek konusunda ısrarcı davrandığı ve bu keyfiyetini hakimi reddetme aşamasına getirmesinin de dikkate alınarak sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.
HAKİM: HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMADIM… BİLAKİS AKP ADAY GÖSTERMEK İSTEDİ
Mahkeme hakimi ara kararında, “Sanığın CHP’den aday olduğum yönünde beyanı doğru değildir. Hiçbir zaman bir siyasi partinin adayı olmadım. Kaldı ki, 2011 milletvekili seçimlerinden AK Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır” ifadesine yer verdi ve hakimin reddi konusunda karar vermesi için dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi.
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