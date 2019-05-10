Rasim Ozan Kütahyalı'dan reddi hakim talebi: 'Ben AK Partiliyim, o CHP'li'

Boşnaklara hakaret ettiği için dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı, reddi hakim talebinde bulundu. Gerekçesinde ise, "Ben AK Parti görüşlü bir gazeteciyim. Dolayısıyla sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yakın biriyim. İnternetten edindiğim bilgiye göre mahkeme hakimi CHP'den aday olmuştur" dedi.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada reddi hakim talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme hakimi, sanık Kütahyalı’nın celse arası hakimin reddi konusunda dilekçe verdiğini açıkladı. Kütahyalı’nın dilekçesinde, hakimin taraflı davrandığı iddia edildi ve “Ben AK Parti görüşlü bir gazeteciyim. Dolaysıyla sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yakın biriyim. İnternetten edindiğim bilgiye göre mahkeme hakimi CHP’den aday olmuştur. Mahkeme hakimi ile farklı görüşlerden olmamızın mahkeme hakiminde ön yargı doğurduğu aşikardır. Zira savunmam alınmadan karar verileceği beyan edilmiştir” ifadesi yer aldı.

KÜTAHYALI’NIN AVUKATI DA REDDİ HAKİM DEDİ

Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin hasta yatalak olduğu için duruşmalara katılmadığını iddia etti ve hakimin tarafsızlığını yitirdiğini söyledi. Avukat Ezgi, “Siz geçen celse elinizi masaya vurarak, ‘ben kararımı verdim karar duruşmasına gelir gibi müvekkilinizi getirin’ demiştiniz” dedi.

Kütahyalı’nın avukatı da hakime internette CHP’den aday olduğu yönünde haberler olduğunu dile getirdi.

HAKİM: CHP’Lİ BİR HAKİM KARAR VEREMEZ Mİ?

Mahkeme hakimi ise, böyle bir beyanının olmadığını, ayrıca kendisinin CHP’nin adayı olmadığını, sosyal medyayı da takip etmediğini ifade etti. Daha sonra ithamlar karşısında yeniden açıklama yapmak zorunda kalan mahkeme hakimi “Kaldı ki, 2011 yılında AK Parti’den Düzce’den aday gösterilmek istendim. Ayrıca CHP’li hakim karar vermez mi?” diye konuştu.

MÜŞTEKİLER: REDDİ HAKİM TALEBİ DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK, YAKALAMA ÇIKARILSIN

Müşteki avukatı Serap Göksu, sanık Kütahyalı’nın hakimin reddi talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek bu talebin reddine karar verilmesini istedi. Müştekiler arasında yer alan Saffet Sancaklı’nın avukatı ise, sanığın ifade vermemek konusunda ısrarcı davrandığı ve bu keyfiyetini hakimi reddetme aşamasına getirmesinin de dikkate alınarak sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

HAKİM: HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMADIM… BİLAKİS AKP ADAY GÖSTERMEK İSTEDİ

Mahkeme hakimi ara kararında, “Sanığın CHP’den aday olduğum yönünde beyanı doğru değildir. Hiçbir zaman bir siyasi partinin adayı olmadım. Kaldı ki, 2011 milletvekili seçimlerinden AK Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır” ifadesine yer verdi ve hakimin reddi konusunda karar vermesi için dosyayı nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderdi.