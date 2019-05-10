HDP'li Taşçıer'den 'Kürtler İstanbul'da AK Parti'ye oy verebilir' haberine ilişkin açıklama

Rudaw’ın 'Kürtler İstanbul'da AKP'ye oy verebilir' haberinden sonra açıklama yapan HDP’li İmam Taşçıer, "Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İstanbul seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek" ifadelerini kullandı.

Dün Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla görüştürülmesi ile İstanbul seçimlerine ilişkin Erbil merkezli Rûdaw’ın Diyarbakır Temsilcisi Maşallah Dekak’a değerlendirmelerde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, haberde yazılan ‘Kürtler İstanbul'da AKP'ye oy verebilir!’ başlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Röportajımdan “Kürtler AKP’ye oy verecek” sonucu çıkarılamaz. Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İst. seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek. — Imam Tascıer (@ImamTascier) May 9, 2019

​Twitter hesabından açıklama yapan Taşçıer, “Röportajımdan 'Kürtler AKP’ye oy verecek' sonucu çıkarılamaz. Kastım şu; hangi güç Kürt Sorunu’na samimi politikalar üretir ve demokrasi cephesi için partimizle ortaklaşırsa, Kürtler de onlarla ittifak yapar. İst. seçimi için partimiz, demokrasi güçleriyle karar verecek” ifadelerini kullandı.

Taşçıer, "İstanbul seçimlerinin tekrarlanması ve Öcalan'ın avukatlarının açıklamasının aynı güne denk gelmesini tesadüf olarak gören de var, HDP AK Parti ile anlaştı, Kürtler seçimde AK Parti'ye oy verecek diyenler de oldu. Hangisi doğru?" şeklindeki bir soruya şu yanıtı vermişti:

"Kürtler çok politik bir halk. Seçimlerde Kürtler batı illerinde aday çıkarmayarak, bir çok büyükşehir belediyesi AKP'ye kaybettirdi. Dolayısıyla Kürtlerin oyu olmadan hiç kimse bir seçimi tek başına kazanamaz. Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir ve İstanbul... Hele hele İstanbul'u kazanmak istiyorsan, Kürtlerin oylarını almak zorundasın. Kürtlerin oyu çantada keklik değil. Kim Kürt sorununun çözümü için adım atarsa Kürtler ona oy verebilir. AKP adım atacaksa AKP'ye verir. AKP adım atmaz, CHP samimi bir şekilde Kürtlere yaklaşırsa CHP'ye verir."