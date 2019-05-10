Yıldırım'dan İmamoğlu'na destek veren sanatçılara: Açık taraf tutmak sanat kariyerlerine çok büyük fayda sağlamaz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medyadan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama yaparak, "Açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.

AK Parti'nin 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki adayı Binali Yıldırım, Kısıklı'daki Hz. Ali Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yıldırım, bazı sanatçıların sosyal medyadanCHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Herkes görüşünü ortaya koyabilir. Eleştiri boyutunda olabilir. Hakarete, husumete dönüşmemesi lazım. İdeolojik kümelenme yapma yerine görüşlerini tek tek ifade edebilirler. Bunda bir beis yok. Açık taraf tutmak onların sanat kariyerine de çok büyük fayda sağlamaz" dedi.

CHP'li İmamoğlu, YSK'nın 6 Mayıs'ta İBB Başkanlığı seçimini iptal etme kararının ardından sanatçılar dahil herkesi konuşmaya çağırmış, birçok ünlü isim de sosyal medyada #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşımda bulunmuştu.