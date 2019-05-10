Ankara Barosu'ndan karşı binadaki YSK'ya: Hukuksuzluğun tam da karşısındayız

Ankara Barosu, YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin iptal kararını, “Hukuk kılıfına sokulan darbe” olarak nitelendirmişti. Barodan yapılan açıklamada, sandık kurulu teşkiline yönelik itirazların olağanüstü itiraza konu olamayacağının altı çizilmiş, “Görev süreleri, kendilerine verilen emir telakki edilmeden uzun zaman önce Anayasa’ya aykırı olarak uzatılmış olan bu atanmışlar, 80 milyona borçlu oldukları kamusal hizmetlerini yapmak yerine hukuken mesnetsiz kararlarıyla, ülke tarihinin karanlık sayfalarına elleriyle işlemişlerdir” denilmişti.
YSK'nin tam karşısında bulunan Ankara Barosu binasından anlamlı mesaj...#HerŞeyGüzelOlacak@ankarabarosu @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/5e4KoX9EiB— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) May 10, 2019
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