Trans bireyi öldüren polis için 41 yıl hapis cezası istemi

İHA'da yer alan habere göre, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabl edilen iddianamede Volkan Hicret, sokakta gördüğü “Buse” takma isimli B.B. (25) ve “Ateş” takma isimli H.A.’nın (43) yanında durdu. Hicret, kaldırımda bekleyenlerden B.B. ile konuşmaya başlayıp otomobile binmelerini istedi. “Önce parada anlaşalım” diye yanıt veren B.B. ile Volkan Hicret arasında kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası polis memuru Hicret ile B. B. aracın arka koltuğuna oturdu.
Talha K. aracı kullanırken H.A. ise ön koltuğa oturdu. 06.43 kadınların yaşadığı apartmana gelen şüpheliler Volkan Hicret ile B.B. evin bir odasına, Talha K. ile H.A. ise evin diğer odasına geçti.
SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan B.B. salona koşarken, Volkan Hicret de B.B.’nin hemen arkasından salona geldi. B.B., kurşunlardan korunmak için salonda bulunan “Nil” takma isimli Y.A.’nın (26) arkasında saklanmaya çalıştı. Hicret, B.B.’ye doğru 3 el daha ateş etti. Kurşunlardan ikisi Y.A.’nın sol koluna isabet etti.
BİRİNİ BAŞINDAN VURDU DİĞERİNE TECAVÜZ ETTİ
B.B. ve Y.A. kendilerini vurmaması için Hicret’e yalvarırken; Hicret, B.B.’ye “Şimdi niye yüksek sesle konuşmuyorsun. Erkekleniyordun. Ne oldu? Şimdi seni öldüreyim mi?” dedi. Hicret, bu sözlerinin hemen ardından B.B.’nin başına 2 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan B.B. oracıkta öldü.
Bu kez Y.A.’ya yönelen, “Seni de öldüreyim mi?” diyen Hicret, trans kadına silahını doğrultarak giysilerini çıkartmasını istedi. Hicret, yaralı halde giysilerini çıkaran Y.A.’ya tecavüz ederek, tokat atıp salondan çıkardı.
CANSIZ BEDENİ TEKMELEDİ
MÜEBBET VE 41 YIL HİCRET İSTENDİ
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile “Olası kastla silahla yaralama”, “Kasten öldürme”, “Konutta silahla yağma”, “Kişinin hatırasına hakaret” ve “Nitelikli cinsel saldırı” suçlamalarıyla yargılanacak olan Volkan Hicret için müebbet ve 41 yıl hapis cezası istendi. Hakkında “meslekten çıkartma” kararı verilen Volkan Hicret’in polislikten atıldığı da belirtildi.
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