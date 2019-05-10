Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi'nden sanatçılara: Sahnelerimiz sonuna kadar açık

Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş ilçesinin belediyesi, "Hacıbektaş halkı, sanat camiasının tüm canlarını, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden uzak, her türlü koşulda, misafir etmekten gurur ve onur duyacaktır" açıklaması yaptı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok imzasıyla Twitter'dan bir açıklama yayımlandı.

"Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız' felsefesi ile sokaklarımız meydanlarımız ve sahnelerimiz tüm sanatçı dostlarımıza sonuna kadar açıktır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barışı, sevgiyi ve hoşgörüyü kendisine düstur edinmiş olan Hacıbektaş Belediyesi, Hacıbektaş Belediye Başkanı ve Hacıbektaş halkı; sanat camiasının tüm canlarını, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden uzak, her türlü koşulda, ilçemizde mihman ve misafir etmekten gurur ve onur duyacaktır."

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İstanbullulara da çağrı yapılan açıklamaya "23 Haziran'da, İstanbul'dan gelecek dostlarımız için ilçemiz -72 derece, kar 12 metre ve şiddetli tipi beklenmektedir. Her Şey Çok Güzel Olacak" notu düşüldü.

“Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız “ felsefesi ile ;sokaklarımız meydanlarımız ve sahnelerimiz tüm sanatçı dostlarımıza sonuna kadar açıktır.#kapadokyaboykot pic.twitter.com/QN73wjfAFv — Hacıbektaş Belediyesi (@hacibektasbld) May 9, 2019

ARI, İMAMOĞLU'NA DESTEK VEREN SANATÇILARIN ETKİNLİKLERDE YER ALAMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI​

Dün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçıların şehirdeki etkinliklerde sahne alamayacağını belirtmişti.

Arı, açıklamasında "Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış, Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri Erenleri asla anmayan, gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen Kendilerini sanatçı olarak addedip 'milli ve manevi toplum öncülüğü' rollerini hiçe sayan 'şahısların' bu dakikadan itibaren şehrimde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum" demişti.

Milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan,

Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan

15Temmuz Hain Gecesinde ortalara çıkamamış,

Berkin'leri her durumda anıp da Yasin'leri Eren'leri asla anmayan,

Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan pic.twitter.com/QXTb5n6Kad — Rasim ARI (@RasimAri50) May 9, 2019

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olan

en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen 'kanaat özgürlüğüm' çerçevesinde ilan ediyorum!.. — Rasim ARI (@RasimAri50) May 9, 2019

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İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından birçok ünlü isim Twitter'da #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle İmamoğlu’na destek mesajları atmıştı.