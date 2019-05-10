17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Küçük Sanayi Sitesi’nde traktör tamir atölyesinde çalışan Yakup Çetin adlı işçi hayatını kaybetti. 4 Mayıs’ta hayatını kaybeden Çetin, 17 yaşındaydı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) resmi Twitter hesabından yayımlanan haberde Yakup Çetin’in 4 Mayıs’ta hayatını kaybetmesine rağmen haberi yeni öğrendiklerini açıkladı.
Yakup Çetin...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) 10 Mayıs 2019
17 yaşında...
Şanlıurfa Birecik'te Fırat Küçük Sanayi Sitesi'nde traktör tamir atölyesinde işçi...
Traktörün hidrolik kolları ile çamurluğuna kafasının sıkışması sonucu yaşamını yitirdi...
4 Mayıs'ta gerçekleşen iş cinayetini bugün öğrenebildik... pic.twitter.com/IMsDla076o
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