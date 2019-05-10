İmamoğlu'ndan 31 Mart videosu: Sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım

31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/lfRs51EGRV — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 10 Mayıs 2019

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. "31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım" diyen İmamoğlu, videoya şu notu düştü: "Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler".Söz konusu videoda 31 Mart seçimlerindeki oy kullanma işlemini yeniden kurgulayan İmamoğlu, aynı zarfa eklenen 4 oydan birinin şaibeli olduğu kararını eleştirdi.