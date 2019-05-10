İmamoğlu'ndan 31 Mart videosu: Sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım

Söz konusu videoda 31 Mart seçimlerindeki oy kullanma işlemini yeniden kurgulayan İmamoğlu, aynı zarfa eklenen 4 oydan birinin şaibeli olduğu kararını eleştirdi.
31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım. Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/lfRs51EGRV— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 10 Mayıs 2019
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