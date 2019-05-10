Tunceli'de, 4 meclis üyesi ve 2 muhtarın mazbatası iptal

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, YSK'nın yazısının, akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını, 4 belediye meclis üyesine verilen mazbataların iptal edildiğini, yerlerine yedek üyelerin seçildiğini söyledi.
Tunceli Belediyesi'nde HDP ve TKP'den seçilen 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbataları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edildi.
Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, YSK'nın yazısının, akşam saatlerinde kendilerine ulaştığını, 4 belediye meclis üyesine verilen mazbataların iptal edildiğini, yerlerine yedek üyelerin seçildiğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)