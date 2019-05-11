YSK’nın İstanbul kararına bireysel itiraz

YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından 2’si avukat üç seçmen, kararın iptali için il seçim kuruluna dilekçe verdi. Dilekçede, "YSK hukuka aykırı olarak 4 yedek üyeyle karar verdi" denildi.

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Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) 6 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti. Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre bu iptal kararla ilgili olarak avukatlar Erhan Aslaner, Erdal Öz ile Nurettin Aydın bireysel olarak YSK'ya gönderilmek üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

'4 YEDEK KURA İLE BELİRLENİR'

Dilekçede, YSK'nın bu kararı verirken yedek üyelerin katılımı ile 11 kişi tarafından verildiği hatırlatıldı. 7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun maddesine göre Yargıtay ve Danıştay'dan gelen 11 üye arasından ilk olarak 4 yedek üyenin kura ile belirlendiği diğerlerinin ise asıl üye olduğu anlatıldı.

'YEDEK ÜYE KURULDA BOŞALMA OLMASI HALİNDE GÖREV ALIR'

Yedek üyelerin kurulda boşalma olması halinde görev aldığı ifade edilen dilekçede, ancak kurulun İstanbul Seçimini, yedek üyelerin de katılımıyla 11 kişi ile karar verdiği belirtildi. Bunun içerik olarak hukuka aykırı olduğu gibi YSK'nın kendi kuruluş yasasına da aykırı olduğu ifade edilen dilekçede, tam kanunsuzluk içeren bu kararın kaldırılmasına karar verilmesi istendi.

'6 MAYIS KARARI KALDIRILSIN'

Belirtilen nedenlerle kurulun sadece asıl üyeler ile toplanarak tam kanunsuz olan 6 Mayıs tarihli kararın ortadan kaldırılması ve AKP tarafından verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline yönelik talebin değerlendirilerek reddine karar verilmesi talep edildi.