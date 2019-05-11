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01:46 11 Mayıs 2019
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    CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

    Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: AK Parti Kadın Kolları ile Gençlik Kolları yemek ödemelerini belediyeye yazdırmış

    DHA
    Türkiye
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    CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, meclis toplantısında belediye borçlarının binaya asılmasını hoş bulmadıklarını söyleyen AK Partili meclis üyelerine tepki gösterdi. AK Parti Kadın Kolları ile Gençlik Kolları'nın yemek ödemelerini belediye adına yazdırdıklarını belirten Ekicioğlu, "Partinize lütfen söyleyin borçlarını ödesinler" dedi.

    Kırşehir Belediyesi’nin borçlarının binaya asılmasını hoş bulmadıklarını söyleyen AK Partili meclis üyelerine Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “İnsan yediği yemeğin parasını belediyeye ödetmez.” diyerek tepki gösterdi.

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    © Fotoğraf: kirsehir.gov.tr
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    Mayıs ayı olağan meclis toplantısında Kırşehir Belediyesi’nin AK Partili meclis üyeleri, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun hizmet binası dışına astırdığı 462 Milyonluk Belediye borcu afişi ile ilgili tepki gösterdi. Ekicioğlu ise bu tepkilere, “Biz şeffafız. Açıklarsam kimse yerinden kalkamaz. Kimse meclisten kalkamaz. İnsan yediği yemeyin parasını belediyeye ödettirmez. Biz kimseyle kavgaya gelmedik ama kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceğiz. Ben iştiraklerdeki yetkililere şunu söyledim, benim çayım gelirse parasını alacaksınız.” sözleriyle yanıt verdi.

    'YAZIK DEĞİL Mİ TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINA'

    Konuşmasında seçim dönemindeki harcamalara da değinen Ekicioğlu , “Herkes yazdırmış. A müdür yemiş gitmiş, B başkan içmiş gitmiş. Böyle bir mantık olur mu ya? Bu da tam seçim döneminde veyahut toplu yemekler verilmiş. Kırşehir Belediyesi’nin 3. ayına bakın 15 lira harcıyorsak 30 lira harcamışız. Yazık değil mi tüyü bitmemiş yetimin hakkına.” diyerek tepkisini dile getirdi.

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    'EKMEK ARASI SÖYLÜYORUM PARASINI ÖDÜYORUM'

    Kırşehir Haber Türk’te yer alan habere göre, Belediye Başkanlığı süresince özel harcamalarını belediye bütçesinden ödetmeyeceğinin altını çizen Ekicioğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Size şunu taahhüt ediyorum 5 yıl sonra özel kalemden 1 lira ödersem o zaman yüzüme tükürün. Yemek parası bir garibana harcarım ona bir şey demem. Ekmek arası söylüyorum parasını ödüyorum.”

    'PARTİNİZE LÜTFEN SÖYLEYİN BORÇLARINI ÖDESİNLER'

    AK Parti’nin Kadın Kolları’nın, Gençlik Kolları'nın yemek yiyip ödemeyi belediye adına yazdırdıklarını da sözlerine ekleyen Ekicioğlu, bu durumun etik olmadığı ise şu sözlerle açıkladı: “Partinize lütfen söyleyin borçlarını ödesinler. Bir partinin gençlik kolları yemek yer gider mi oradan. Yahu, 3 bin lira 5 bin lira, Kadın Kolları yer gider mi? Bu etik değil. Şeffaf olacağız dedik, adaletli olacağız, berrak olacağız, gizli ajandamız olmayacak. Geçmişte yapılan hataları, bugünkü meclis üyeleri, başkan yardımcılarımız yapmasın diye açıklıyoruz. Ben yapmayayım diye anlatıyorum. Özel kalemim yapmasın diye açıklıyorum.”

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