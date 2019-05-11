Sunucu Fatih Portakal: 23 Haziran'ın söylemi lütfen inandırıcı olsun

Portakal resmi Twitter hesabından şu payşaşımı yaptı:
"31 Mart seçimi ve kaybedilen İstanbul şunu gösterdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği ülke bekası aslında koltuk bekası. Tüm çaba megakenti alabilmek. YSK kararıyla yapilan sandık darbesi ise hukukun bittiğinin göstergesi. 23 Haziran’ın söylemi lütfen inandırıcı olsun."
#31Mart seçimi ve kaybedilen İstanbul şunu gösterdi: #CBErdoğan’ın iddia ettiği ülke bekası aslında koltuk bekası. Tüm çaba megakenti alabilmek. #YSK kararıyla yapilan sandık darbesi ise hukukun bittiğinin göstergesi. #23Haziran’ın söylemi lutfen inandırıcı olsun.— fatih portakal (@fatihportakal) May 10, 2019
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