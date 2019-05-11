Sunucu Fatih Portakal: 23 Haziran'ın söylemi lütfen inandırıcı olsun

© AA / Metin Aktas YSK'nın İstanbul için seçim takvimi belli oldu

Sunucusu Fatih Portakal, YSK'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beka söylemini eleştirerek 23 Haziran'da yapılacak seçime ilişkin tepkide bulundu.

Portakal resmi Twitter hesabından şu payşaşımı yaptı:

"31 Mart seçimi ve kaybedilen İstanbul şunu gösterdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iddia ettiği ülke bekası aslında koltuk bekası. Tüm çaba megakenti alabilmek. YSK kararıyla yapilan sandık darbesi ise hukukun bittiğinin göstergesi. 23 Haziran’ın söylemi lütfen inandırıcı olsun."