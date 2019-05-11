Gebze-Halkalı tren hattı güzergahındaki evlerin fiyatları yüzde 100 arttı

Gebze-Halkalı tren hattı geçen aylarda hizmete girdi. 76 kilometre uzunluğundaki güzergâhta yolculuk süresini 115 dakikaya indiren hat, konut fiyatlarını da etkiledi. 2013-2019 yılları arasında istasyon bulunan ilçelerde fiyatlar yüzde 100’ü aşan oranda arttı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, mart ayında açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken, yakın noktada bulunan konutların hem kiraları hem de satış fiyatları arttı.

Gayrimenkul değerleme şirketi TSKB tek tek ilçelerdeki fiyat değişimini inceledi. 2013 yılından bu yana olan değişime bakıldığı Avrupa yakasında yüzde 68 ile yüzde 199 arasında fiyatlar arttı. Anadolu yakasındaki fiyat artışı da yüzde 134’de kadar yükseldi.

6 yılda 2. el konutlarda fiyatlar Avrupa yakasında Yeşilköy’de yüzde 199, Küçükçekmece Cennet’te yüzde 186, Halkalı’da yüzde 122 oranında arttı. Anadolu yakasında ise Üsküdar’da yüzde 134, Göztepe’de yüzde 104, Erenköy’de yüzde 103, Gebze’de yüzde 119 arttı.

Anadolu yakasında kimi bölgelerde ise son yıllarda fiyatların beklenen kadar artmadığı hatta gerilediği görülüyor. 2016-2019 yıllarına baktığımızda değer artışları ilk 3 yıla göre geride kalıyor. Bostancı’da 3 yılda fiyatlar yüzde 12 gerilerken, Üsküdar’daki gerileme yüzde 20’yi buluyor. Gayrimenkul değerleme uzmanlarına göre lüks konut arzının bu bölgelerde artması fiyat düşüşlerinde etkili oldu.