Bahçeli: İlla slogan diyorsanız, 'yıldırımlar çaksın' derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri YSK tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na destek için başlatılan 'Her şey çok güzel olacak' kampanyasını hedef aldı. Bahçeli, "Her şey çok güzel olacak diyen FETÖ'cüler, PKK'lılar var" dedi, bunun yerine 'yıldırımlar çaksın' sloganını önerdi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganının yanlış olduğunu söyleyen MHP lideri Bahçeli, seçimle ilgili paylaşım yapan sanatçılara tepki gösterdi. Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı.

Kendisini izleyen gazetecileri iftar yemeğinde ağırlayan Bahçeli, ''2014-2013 yıllarında Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Şimdi bunu herkes kullanıyor. Bir de bütünleşenler var. Kimler var mesela? Güroymak’a giderken orada Norşin olarak isim değişikliğini ifade ederken 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler, PKK'lılar var. Slogan çok yanlış" dedi.

Binali Yıldırım'a işaret eden Bahçeli, "Bana ille de bir slogan diyorsanız, İstanbul'da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken 'yıldırımlar çaksın' derim" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY O ŞAHSI AFOROZ ETSİN'

Bahçeli'nin hedefinde "Seçim ortamına dönmek kaygı verici" diyen TÜSİAD, İmamoğlu'na destek mesajı veren sanatçılar ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak da vardı.

MHP lideri ''Siyasi krizi tahrik edici konuşmayı TÜSİAD alışkanlık haline getirmiştir. Şimdi bir başkan çıkmış bir cümle sarf ediyor. Böyle şey olmaz. Yazık bu memlekete. TÜSİAD'ı halk da kabul etmiyor alternatifleri de doğmuştur. Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin, çok sayıda taraftarı bulunan kulübü bir kişi bu şekilde istismar edemesin'' değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli: Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin, çok sayıda taraftarı bulunan kulübü bir kişi bu şekilde istismar edemesinhttps://t.co/bV9SQ4EPhm pic.twitter.com/6jY9fEgXrS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 11 Mayıs 2019

​'CEM YILMAZ'I BUNDAN SONRA SEVEMEM'

Sözü komedyen Cem Yılmaz'a getiren Bahçeli, "Türkiye’de TV’ler olmayan sanatçıları olur hale getiriyorlar. O kadar yükseldikten sonra bir laf etmesi lazım. Onları dikkate almıyorum ben. Herkes Cem Yılmaz Bey’i sever ve çok güler. Ben ise onu görünce ‘önce bir elbiseni değiştir’ derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA DOKUNULMAZLIK TEPKİSİ

© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu 'Çete mensupları' dediği istanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını veren YSK üyelerinin adlarını açıkladı

Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha dokunulmazlık çağrısı yaptı.

Bahçeli, "Bu kadar aşırı, karıştırıcı konuşmayı yapan bir kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir. 'Dokunulmazlığın kaldırılmasından yanayım’ şeklinde bir teklif gelirse ilk müspet oyu vereceğimi söyledim. Böyle olmadığı takdirde savcılar soruşturma başlatırsa dokunulmazlığın kaldırılması noktasında bir fezleke talebinde bulunabilirler. O zaman bizim kanaatimizde bir değişiklik olmaz. CHP'nin bazı sözcüleri ‘hodri meydan’ diyor. Neyin hodri meydanını yapacağız? Getireceksen bu dokunulmazlığı sen getirecektin" diye konuştu.

'HIRSIZIN ÜSTÜNÜ ÖRTMENİN MANASI YOK'

Devlet Bahçeli, CHP’nin İstanbul’daki diğer seçimlerin de iptali için yaptığı itirazı da değerlendirdi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Tartışma tamamen büyükşehir belediye başkanlığı üzerinde yapılmıştır. İstanbul’da 39 ilçe belediyesinin 25’ini Cumhur İttifakı kazanmışken buraya bir itiraz yapmıyorsunuz, mazbatanın verilmesi için YSK’ya çok büyük övgüler yağdırıyorsunuz. Sonunda 28 bin oydan 13 bine düşünce bu sefer de şaibeler olduğu ortaya çıkıyor. Şaibeler 39 ilçede sadece 2 yerde kendini gösteriyor. Oralara da itirazlar yapılıyor. Şimdi kalkıp halkı aldatmanın bir manası yok. ‘Efendim filan tarihten itibaren seçimler iptal edilmelidir’ diyor. Bütün bunların hepsinin altı başka anlam taşır. Seçimler iptal edildikten sonra ne olacak? 24 Haziran’ı iptal ettiniz, 2015’i iptal ettiniz. Geriye doğru giderseniz 1946’ya kadar var. Sonra bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Milleti aldatmasınlar. Oyların nereden çalındığının üzerinde mutabakat kuracakları yerde hırsızın üstünü örtmenin bir manası yok."

'HEMŞERİ HAREKÂTI' BAŞLIYOR

© AA / Evrim Aydın Kulis: Bahçeli'nin seçim stratejisinde hemşehricilik öne çıkacak

MHP Lideri, 23 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak miting yapıp yapmayacaklarına dair soruları da yanıtladı.

Devlet Bahçeli, "Programın nasıl olacağına arkadaşlarımız görüşerek karar verecekler. Kapı çalmak suretiyle gönül çalmayı birbiriyle kaynaştırarak bir yol bulmalıyız. Onun için mitingde göz göze geliyorsunuz da gönül gönüle gelemiyorsunuz. Bizim gönül gönüle gelmemiz lazım" dedi.

23 Haziran'da 'Hemşehri harekâtı' adını verdikleri bir kampanya uygulayacaklarını açıklayan Bahçeli,şöyle açıklaıdı: 'Hemşehrilik ruhunu harekete geçirerek katkı sağlayacağımızı düşündük. 250 bin üzerinde İstanbul’da hemşerilerinin oyu olduğuna inandığımız 15 ilimizin başkanlarını davet ettik. Anadolu’da bu illerimizden kimi kim ne kadar tanıyorsa, eşi, dostu, akrabası kimi varsa, hangi köy, mahalle, ilçeden ise İstanbul’a gitmek suretiyle düşüncesini paylaşacak. Önümüzdeki günlerde ikinci bir 15 ilimizi topluyoruz. Büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu’yu temsil eden illerimiz orada olacak. İstanbul’da en az hemşerisi olan il Burdur’dur. Alayını toplasanız 9 bin kişi ediyor. Onu dahi göndereceğim oraya."

İMRALI: ÇÖZÜM SÜRECİNİ KAPSAMIYOR

İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın sekiz yıl aradan sonra avukatlarıyla görüşmesi de MHP Lideri'nin gündemindeydi.

Bahçeli, "Bu bir talep meselesidir. Avukatıyla uzun yıllar görüşememesinin ısrarlı bir şeklidir. Bir hanımefendi milletvekilinin cezaevinde 160 günden beri ölüm orucu tutmuş olmasındandır. Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle; çözüm sürecini kapsamayan ama avukatının talebine verilen bir cevaptır. Bana sorarsanız avukatıyla görüşsün. Yani görüşmese dahi bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. Ağızlarına almaları gereken görüşme yattaki görüşmeler olmalıdır. Valla benim yatla alakam yok mitili soruyorsan onun için de yata gerek yok" dedi.