Yat sahibi Tivnikli ailesi de yalanladı: Kılıçdaroğlu-Gül görüşmesine dair iddia gerçek dışı

Tivnikli ailesi adına Ebubekir Tivnikli tarafından yapılan basın açıklamasında, Mahmut Övür'ün iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yata sadece taziye amacıyla geldiği, görüşmenin Abdullah Gül ile ilgisinin olmadığı belirtildi.

Sabah yazarı Övür: İşte Kılıçdaroğlu'nun gizli yat görüşmesinin fotoğrafıhttps://t.co/iV9B85JZ09 pic.twitter.com/E94Wo2dJem — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 10 Mayıs 2019

TAZİYE ZİYARETİ HATIRLATMASI

​Tivnikli Ailesi adına yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“Babam Abdullah Tivnikli Kasım 2018’te vefat etmişti. Kamuoyunun da çok yakından takip ettiği üzere merhum babamın cenazesine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimiz bizzat katılmışlardı. Daha sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da taziye ziyaret talebi bizlere ulaşmıştır. Araya 31 Mart yerel seçimlerinin yoğunluğunun girmesi nedeniyle taziye ziyareti ancak 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sayın Kılıçdaroğlu’na bu taziye ziyaretinde Sayın Gürsel Tekin, danışmanı ve üç yakın koruması eşlik etmiştir."

Yapılan mesnetsiz iddialara cevaben ekteki şekilde bir basın açıklaması yapma zorunluluğum doğmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/efJsoRgxLd — Ebubekir Tivnikli (@E_Tivnikli) 10 Mayıs 2019

​'İDDİALAR HAYAL MAHSULÜ'

"Bu görüşme geleneklerimiz doğrultusunda bir taziye ziyaretinden ibaret olup köşe yazarının bahsettiği şekilde bir gizlilik söz konusu değildir. Ayrıca yazıda iddia edildiği gibi 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bu görüşme ile hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Gül’ün bu görüşmede bulunması söz konusu değildir. Tamamen taziye amacı taşıyan bu görüşmeyle ilgili yapılan maksatlı yorumlar spekülasyondan ibarettir. Son derece insani bir amaçla gerçekleşen bu ziyarete yapılan yakıştırmalar hayal mahsulüdür. Gerçek dışıdır.

Tivnikli Ailesi 7 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayan ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için durmaksızın çalışan ve yeni yatırımlar yapan bir ailedir. Ailemizin spekülatif siyasi oluşumlarla bir ilgisinin bulunması düşünülemez. Kamuoyunun yanlış bilgilendirmesine neden olan bu mesnetsiz iddialara yer veren köşe yazarı hakkında yasal başvuru hakkımız mahfuzdur."