Cem Yılmaz: Benim memleketimle ilgili hayalim, 'herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin' şeklinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Herkes Cem Yılmaz'ı sever. Bense onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen ver ama hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Ben Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" açıklaması sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Sevgili dostlar,ben bir halk kahramanı değilim,bir komedyenim,haddim hududum belli..Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin,sevmeyen gayret etsin,şeklindedir..Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :) — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 11, 2019

​Komedyen Cem Yılmaz da, söz konusu açıklama sonrası bir paylaşım yaptı ve herhangi bir isim vermeden şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli. Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir. Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehir'e bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim."