Devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Akıl yönetimindeki 63 AK 324 plakalı tır, Doğanşehir-Sürgü kara yolunun 48. kilometresinde devrildi.
Şoför mahallinin büyük zarar gördüğü kazadan sürücü Akıl yara almadan kurtuldu.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Akıl yönetimindeki 63 AK 324 plakalı tır, Doğanşehir-Sürgü kara yolunun 48. kilometresinde devrildi.
Şoför mahallinin büyük zarar gördüğü kazadan sürücü Akıl yara almadan kurtuldu.
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