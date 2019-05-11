Cahit Berkay: 'Herşey çok güzel olacak' paylaşımımdan dolayı ödülümü vermediler

Cumhuriyet'in haberine göre Berkay, SESAM tarafından ‘Türk Sinemasını Geleceğe Taşıyanlar’ adlı ödül gecesinde ödül almak üzere davet edildiğini, ancak daha sonra aranarak ‘konuşma süreleri yetmez’ denilerek ödülünün iki ay sonraki başka bir törende verileceğinin söylendiğini belirtti.

© AFP 2019 / Bulent KILIC İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz, korkmadan konuşmaya devam edin lütfen

Berkay, attığı tweet dizisinde, ödülünün, 7 Mayıs’ta #herşeyçokgüzelolacak hashtag’iyle yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söyledi.

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

Berkay yaşananları paylaşımlarıyla anlattı:

Dün arayıp “konuşma süreleri yetmez” gibi saçma bir bahaneyle benim ödülümü 2 ay sonraki başka bir törende vereceklerini söylediler. Dolayısıyla da geceye iştirak etmeyeceğim. — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

Bana ödül vermekten vazgeçmelerinin asıl sebebinin bu paylaşım olduğunu bilmek hem üzücü hem de düşündürücü...https://t.co/icrnWkzM7S — Cahit Berkay (@cahit_berkay) May 11, 2019

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