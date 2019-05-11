Adalet Bakanı Gül: Milletin gönlünü kaybedersek o zaman yenilmiş oluruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ne yazık ki zulmün kol gezdiği, masumların ve mazlumların hüzünlü bir ramazana girdiği aya tanıklık ediyoruz." dedi.

© AFP 2019 / Bülent Kılıç AK Parti kulisleri: Seçimin iptaliyle büyük riske girildi, İmamoğlu 5 puan önde

Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik, paylaşma ve rahmet ayı olduğunu söyledi. Ramazanın tüm dünyaya ve İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini dileyen Gül, şöyle konuştu:

- Ne yazık ki zulmün kol gezdiği, masumların ve mazlumların hüzünlü bir ramazana girdiği aya tanıklık ediyoruz. Rabb'im ramazan vesilesiyle birlik ve kardeşlik şuurunu tüm insanlığa nasip eylesin. Ramazan, kardeşlik, dayanışma ve birlik ayıdır. Rabb'im tüm insanlığa aynı sofrada hep birlikte olmanın şuurunu ve güzelliğini yaşatsın. Bundan sonraki süreçte de ülkemizde Türkiye paydasında birlikteliğimizi diri tutacağız. Tüm insanlığa mesajımız insanlık aleminin kurtuluşu için olacaktır.

- Bir teşekkürü de teşkilat üyelerimiz hak ediyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu işi buraya taşıyan sizlersiniz. Hiçbir zaman geldiğimiz yeri unutmayacağız. Hiçbir zaman millete tepeden bakmayacağız. Biz milletin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz. Milletin gönlünü kaybedersek o zaman yenilmiş oluruz. Seçimler kazanılır, kaybedilir önemli değil. Yeter ki gönüller kazanalım.