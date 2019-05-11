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00:44 12 Mayıs 2019
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    Yıldırım: İstanbul'u dünyanın gıptayla bakacağı şehir haline getireceğiz

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Binali Yıldırım, "İnşallah Türkiye'yi nereden nereye getirdiysek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla bakacağı şehir haline getireceğiz" dedi.

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    © AA / Muhammed Yaylalı
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    Kayseri Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmuş İstanbul'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak davetlilerin karşısında bulunduğunu söyledi. 

    31 Mart'ta Türkiye'de seçimler yapıldığını ve her yerde seçimin bittiğini belirten Yıldırım, "İstanbul'da seçim kavgası bitmedi. Ancak 6 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu bir karar verdi. İstanbul gibi 15 milyonun yaşadığı bir dünya şehri, aslında başlı başına bir memleket, seçimi yenileniyor. Neden yenileniyor? Bunların detayına girecek değilim. Mübarek günde ve dakikalarda sizleri bunlarla meşgul edecek değilim. Bunları önümüzdeki günlerde geniş geniş kamuoyu duyacak dinleyecek" diye konuştu.

    Binali Yıldırım, Avusturya'da yapıldıktan 2 yıl sonra iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini anımsatarak, şunları kaydetti:

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    "Belçika'da bir şehirde ekim ayında seçim yapıldı, 'şaibe ve yanlış oldu' diye iptal ettiler. Oradaki ülkelerin, bugün ardı ardına açıklama yarışına girenlerin gıkı çıkmıyor. İstanbul seçiminde bunca düzensizlikler ve şaibeler, bunca sıkıntılar yaşanmasına rağmen iptal edilince ardı ardına dost bildiğimiz ülkeler açıklama yapıyor; 'Efendim demokrasi, hukuk devleti..Biz bunu not ettik.' Kardeşim neyi not ederseniz edin, İstanbul'un notu önemlidir. İstanbullu da kararını 23 Haziran'da verecektir".

    Ramazan günü iftar saatini vatandaşlarla geçirmenin kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu dile getiren Yıldırım, bugün başka bir program olduğunu, ancak davet edilince hiç tereddüt etmeden bu programa geldiğini söyledi.

    Yıldırım, "Esenler bizim yüz akımız, siz Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu rekor bir oyla tekrar belediye başkanı seçtiniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah Türkiye'yi nereden nereye getirdiysek, İstanbul'u da dünyanın gıptayla bakacağı şehir haline getireceğiz. Bunu yapacağımızı biliyorsunuz. Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanına baktığınız zaman, bu büyük projelerin altında imzası olan bu kadrolar evelallah İstanbul'a daha güzel işleri mutlaka yapacaktır" diye konuştu.

    Etiketler:
    31 Mart Yerel Seçimleri, YSK, İstanbul, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım
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