Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'a sevk edilen komando birlikleri, zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Takviye güçlerin Suriye sınırında bulunan birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
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