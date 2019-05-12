Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna yanıt: Çok basit çünkü çaldılar

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bir vatandaşın 31 Mart yerel seçimlerinin neden iptal edildiğine dair sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" yanıtını verdi.

YSK kararıyla 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için yarışacak olan AK Partili Yıldırım, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Kayseri İncesu Kızılörenliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar yemeğine katıldı.

​Programdan ayrılırken bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna yanıt veren Yıldırım, "Çok basit, çünkü çaldılar" dedi.

Yıldırım bu anları sosyal medya hesabından da paylaştı.