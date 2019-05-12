Kahve, dernek ve kooperatiflerde kumar denetimi

Kahve, kıraathane, dernek ve kooperatiflere yönelik eş zamanlı düzenlenen denetimlerde 134 kişi gözaltına alındı, 726 aranan şahıs yakalandı, 1269 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 76 işyeri de kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların özellikle Ramazan ayının gelişi ile birlikte kahvehane, kıraathane vb. ile dernek ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde 11.05.2019 tarihinde 22:00–01:00 saatleri arasında 'Kumar ve Tombala Uygulaması' yapıldı.

Türkiye genelinde 7 bin 47 ekip, 134 köpek ve 21 bin 179 personelin katılımı ile yapılan uygulama; 18 bin 571 kahvehane / kıraathaneye, 737 dernek ve kooperatifte eş zamanlı gerçekleştirildi.

Uygulamada, 134 şahıs gözaltına alındı, 726 aranan şahıs yakalandı, 1269 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 355 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken 76 işyeri kapatıldı.

Ayrıca, 39 adet tombala makinası, 5 adet sigaramatik, 10 adet kumar makinası, 25 bin 29 TL para, 10 adet tabanca, 9 adet av tüfeği, 1 adet keseci delici alet, 6 adet kurusıkı tabanca, 66 adet dolu fişek, 607 gr esrar, 23 gr eroin, 5 gr bonzai, 968 adet captagon uyuşturucu hap ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.