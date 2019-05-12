'YSK'nın hukuksuzluğuna sessiz kalmayacağız' demişti, DSP'nin İBB Başkan adayı istifa etti

DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu.
Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.
İSTİFA BİLDİRİMİ— Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 12 мая 2019 г.
Bugün itibariyle DSP ‘nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur.
Av.Muammer AYDIN
Aydın, 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına tepki gösteren Aydın, "DSP, YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmayacak kendine düşeni ve gereğini yapacaktır. Tüm halkımız bundan emin olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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