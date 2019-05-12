Gökhan Özoğuz: Biz parti çığırtkanlığı yapmayız

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 'Her şey güzel olacak' paylaşımı yaptığı için sosyal medyadan tepki alan Athena grubunun solisti Özoğuz, eleştirilere yanıt verdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 'Her şey çok güzel olacak' paylaşımının ardından aldığı tepkilere yanıt verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey güzel olacak" isimli şarkılarını 2000 yılında yazdıklarını söyleyen Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuk bu söz ile Ekrem Bey'e destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağızdan söyleriz. Biz parti çığırtkanlığı yapmayız. Her dönem her şeyin güzel olmasını isteriz."

"Herşey güzel olacak" 2000 senesinde yaZdığımız bir şarkıydı! Bir çocuK bu söz ile Ekrem beye destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir. Biz konserlerimizde 19 senedir hep bir ağıZdan söyleriz.BİZ PARTİ ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMAYIZ. Her dönem Herşeyin Güzel olmasını isteriz. pic.twitter.com/gf3Aj9BgXj — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 11, 2019

Gökhan Özoğuz, "Her şey güzel olacak" şarkısının yüzlerce kişiyle birlikte söylendiği konser anını paylaşarak Ekrem İmamoğlu'na destek vermişti. Özoğuz, konserdeki anları Instagram hesabından "Bu gece güneş vardı gökyüzünde" ifadeleriyle paylaşmıştı.

Diğer yandan Özoğuz, geçtiğimiz günelrde İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır!" sözleriyle tepki toplamıştı.