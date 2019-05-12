THY pilotu: Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm

İstanbul-Köln seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın pilotu Atilla Şentürk, seyir sırasında gördüğü cismi cep telefonu ile kaydetti, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

Türk Hava Yolları pilotu Atilla Şentürk, 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen İstanbul-Köln uçuşu sırasında havada hızlı şekilde hareket eden bir cisim gördüğünü söyledi.

© REUTERS / Murad Sezer THY pilotları: UFO gördük

DHA'nın aktardığı habere göre, o anları cep telefonuna kayıt eden Şentürk, söz konusu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Şentürk, paylaşımında "Kokpit sol camının gökyüzünde görebildiği tüm ufku 1 saniyede boydan boya katetti. İnanılmaz bir hız. Almanya Köln uçuşunda yüksek irtifada inanılmaz parlak bir gök cismi gördük. Uydu veya yıldız değildi. Sonra inanılmaz bir hızla uzaklaşarak kayboldu. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok yakınımızdaydı ve güneşe rağmen çok parlaktı. Ben bu kadar hızlı uçan bir şey görmedim. Kabin amiri Efsun Selin Sezer ve First Officer Özgür Erdaş aynen şahit oldular" ifadelerine yer verdi.