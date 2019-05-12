Kılıçdaroğlu ile Akşener yarın görüşecek

Kılıçdaroğlu, yarın saat 15:00’te İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret edecek.
İki genel başkanın, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında yarın bir görüşme gerçekleştirilecek.
Kılıçdaroğlu, yarın saat 15:00’te İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret edecek.
İki genel başkanın, siyasi gelişmeleri değerlendirerek, yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.
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