Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘sanatçı’ yanıtı: Gerçek sanatçı baskılara boyun eğmez

Sanatçının görevi sadece sanatını icra etmek değildir! Gerçek sanatçı; güce bağlılık göstermez, baskılara boyun eğmez, saraya soytarılık yapmaz, haksızlığa karşı daima hakkını arayandan yana tavır alır… Demokrasi için mücadele etmekten ve konuşmaktan da asla vazgeçmez!