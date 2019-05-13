İmamoğlu, Cem Yılmaz’ın gösterisini izledi

İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisine katıldı. Cumhuriyet'in haberine göre salona giren İmamoğlu’nu izleyiciler, alkış ve ıslıklarla, “Her şey çok güzel olacak” sloganları atarak karşıladı.
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İmamoğlu’na Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Semih İmamoğlu eşlik etti.
İmamoğlu, Cem Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs'taki gösterisini izledi https://t.co/JdkEwzADw1 pic.twitter.com/CVTWGBrmUo— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2019
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