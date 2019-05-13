Kurtulmuş: Milletin iradesinin gasbedilmesine müsaade etmeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bir seçim yapıldı, milletin iradesi ortaya çıktı fakat bu iradenin sandıklarda çalındığını, gasbedildiğini ve birtakım Ali-Cengiz oyunlarıyla sandıktan bir başka sonuç çıkarılmaya çalışıldığını gördük ve ispat ettik. Sandıklarda milletin iradesinin gasbedilmesine müsaade etmeyiz" dedi.

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Kurtulmuş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programında, Türkiye'nin köşeye sıkışması için İstanbul seçimleri üzerinden yeni bir hava oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

İstanbul yerel seçimlerinin başından bu yana bir genel seçim havasına sokulduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bir seçim yapıldı, milletin iradesi ortaya çıktı fakat bu iradenin sandıklarda çalındığını, gasbedildiğini ve birtakım Ali-Cengiz oyunlarıyla sandıktan bir başka sonuç çıkarılmaya çalışıldığını gördük ve ispat ettik. YSK'nin kararı ile 23 Haziran'da İstanbul halkı yeniden seçime gidecek. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu kadar yıldır iktidarda olan bir siyasi hareket olarak, bizim tek gücümüz milletimizin gücü olacaktır. Biz sandıktan çıkan kararın üzerine hiç bir şey söylemeyiz. Ancak sandıklarda da milletin iradesinin gasbedilmesine müsaade etmeyiz. Onun için yapılan itirazlar değerlendirildi ve bir sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.