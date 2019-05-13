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10:39 13 Mayıs 2019
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    YSK

    Gözler İstanbul için yine YSK'da

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için yaptığı başvuruyu bugün görüşecek olan Yüksek Seçim Kurulu'nun, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararının gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

    Gözler bu hafta yine Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak.

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi başvurusunu bugün görüşecek olan YSK'nın, bugün ya da yarın, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor.

    Gerekçeli karar, "İstanbul seçimlerinin neden iptal oldu?" sorusunun yanıtı için önemli iken, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısında, kurulun seçimleri iptal ettiği toplantısına ilişkin şu detay yer aldı:

    "222 sandık kurulu başkanının bırakın kamu görevlisi olması, hiçbir işlerinin olmadığı sonucuna varılınca bir hesaplama yapılıyor. Her sandıkta 300 seçmenin oy kullandığı dikkate alındığında bu sayı 66 bin 600 çıkıyor. YSK üyelerinin çoğunluğu, bu durumun seçim sonuçları üzerinde müessir olacağı görüşünü savunuyor...."

    5 KRİTİK ŞEHİR

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    Öte yandan yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, siyasi partiler bu kez şehrin tüm mahallelerine nüfuz etmek için bir önceki seçimden farklı taktikler geliştirmeye başladı.

    Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, çalışmaların sandığa gitmeyenler ve geçersiz oy kullananlar üzerinde yapılacağı herkes tarafından dile getirilirken, bu kez İstanbul'da hemşeri grupları ayrıca önem kazandı. 31 Mart seçimlerinde yoğun program nedeniyle es geçilen gruplar, bu kez tek tek ele alınıyor.

    Yapılan analizlere göre, İstanbul'da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi. İstanbulluların ardından ilk 10'a giren hemşeri grupları 4 milyon 942 bin seçmen anlamına geliyor. Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Samsun,Trabzon, Malatya, Erzurum, Sinop ve Tokat listede ilk 10'da yer alıyor.

    Ancak, bu seçmen grupları içerisinde sadece Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ile 11. sırada yer alan Rize'den oluşan Karadeniz Bölgesi'ndeki 5 ilin seçmen toplamı 1 milyon 559 bini buluyor. Başta iktidar olmak üzere tüm siyasi partiler, bu grupların yoğunlaştığı bölgeler ve seçim refleksleri konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı.

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    Etiketler:
    Ramazan Bayramı, Rifat Başaran, karadeniz, Tokat, Sinop, Erzurum, Malatya, Trabzon, Samsun, Giresun, Ordu, Kastamonu, Sivas, Nuray Babacan, seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdülkadir Selvi, Hürriyet, NTV, YSK, İstanbul, CHP
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