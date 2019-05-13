MHP'li Enginyurt'tan emekli albay Türkşen'e: Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emekli kurmay albay Ali Türkşen'e yönelik olarak "3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilmesi sonrası "Her şey çok güzel olacak" paylaşımında bulunan komedyen Cem Yılmaz'a geçen cumartesi günü tepki gösterdi. Bahçeli, "Ben Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem "dedi.

Bahçeli'nin söz konusu ifadesinin de yer aldığı bir tweeti alıntılayan Türkşen, "Cem Yılmaz’ın da çok şeyindeydi..." ifadesini kullandı.

MHP'li Enginyurt ise, Türkşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Enginyurt, "Ali Türkşen, şerefli Türk ordusunun şerefini satılığa çıkarmış zavallısı. 3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! Hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" ifadelerini kullandı.

Ali Türkşen,Şerefli Türk Ordusunun,Şeref’ini satılığa çıkarmış zavallısı.

3 beğeni fazla alırım,5takipçim fazla olsun diye,Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı?

Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet beye itibar kaybettirmez,lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) May 12, 2019

​'KISA MESAFEDEN GÖSTERİRİM BEN SANA'

Ali Türkşen ise, MHP'li Enginyurt'un bu sözlerine sert bir yanıt verdi.

Şahsı tanımam. @aliturksen olarak etiketlemediği için sağdan soldan arkadaşlar iletti bu twiti. Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusunun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam... https://t.co/jBAZGeFd06 — Ali Türkşen (@aliturksen) May 12, 2019

​Enginyurt'u tanımadığını ifade eden Türkşen, "Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusunun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam" dedi.

Türkşen, daha sonra takipçilerinden özür de dilerken, "Şahsı tanımam derken gerçekten şahsen tanımam. Hatırlatılınca hatırladım. Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş. Muhatap aldığım için takipçilerimden özür dilerim. Nadiren yaptığım için twitimi silmiyorum. Burada dursun. (Hay Allah, uluyan adamı muhatap aldık gece gece)" diye belirtti.

Şahsı tanımam derken gerçekten şahsen tanımam. Hatırlatılınca hatırladım. Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş. Muhatap aldığım için takipçilerimden özür dilerim. Nadiren yaptığım için twitimi silmiyorum. Burada dursun. (Hay Allah, uluyan adamı muhatap aldık gece gece😡) — Ali Türkşen (@aliturksen) May 12, 2019

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