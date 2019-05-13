İmamoğlu, bıçaklı saldırıya uğrayan Göknur'u ziyaret etti: Linç kültürünün toplumda yer etmesi hepimizin sorunu

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'da kendisi için bağış yaptığı haberinin yayınlanmasının ardından bıçaklanan Göknur Damat'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, "Göknur'a tercihinden dolayı saldırılması ve linç kültürünün toplumda yer etmesi başta siyasiler olmak üzere hepimizin sorunu. Herkes sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeli" dedi.

Tekirdağ'da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesinden dolayı 'Manevi kızım' dediği Göknur Damat, sosyal medya hesabında CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için 'Her şey çok güzel olacak' diye paylaşım yaptı, bağış kampanyasına destek olmak için de 20 TL para yatırdı.

​Linç girişimine maruz kalan Göknur, dün "Sen misin cesur yürek" diyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından baldırından bıçaklandı.

Tekirdağ’da kanser tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Manevi kızım’ dediği Göknur Damat, Ekrem İmamoğlu için "her şey çok güzel olacak" diye paylaşım yapıp destek için 20 TL para yatırdı. Linç girişimine maruz kalan Damat, bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı. pic.twitter.com/jBNaX3YJHT — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 13 мая 2019 г.

CHP'li İmamoğlu bugün Tekirdağ'a giderek bıçaklı saldırıya uğrayan Göknur'u ziyaret etti. Ziyareti Facebook hesabından yayınlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

'KONU ASLINDA TOPLUMUN AHLAKI VE VİCDANI'

"Sevgili Göknur'u ziyarete geldik. Malumunuz üzücü bir olay yaşandı. Bu konuda canımız çok sıkılıyor. Bu ve bunun gibi olaylar canımızı çok derinden sıkıyor. İnsanlığımızı hatırlamamız gerekiyor. Vicdanımızı, bu toplumun ahlakını hatırlamamız gerekiyor. Sevgili Göknur'a bir tercihinden dolayı saldırıda bulunmak, bir linç kültürünün toplumda yer etmesi, bunlar hepimizin sorunu. Şu anda belki simgesel buradayız, bu konu ne Göknur ne Ekrem İmamoğlu. Konu aslında toplumun ahlakı ve vicdanı. Bunu konuşmamız ve çözmemiz lazım. Hepimiz her şeyden önce insanız, kadınız, erkeğiz, anneyiz, babayız, çocuğuz. Dolayısıyla makam, mevki, siyaset o kadar ilginç yerlere doğru gidiyor ki, sanki hayat adına her şey orada var. Yok, hayat burada işte.

'TOPLUM VİCDANI DEDİĞİMİZ ŞEY ÇOK ÖNEMLİ'

Göknur'un şu dünyasına bakar mısınız? Göknur arkasında müthiş hikaye olan bir insan. Sağlığı ile mücadele veriyor. Gayet güzel bir şekilde, insani bir şekilde çare arıyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Hayallerini burada kuruyor, belki de gördüğüm en şık kuaförlerden bir tanesini üretmiş, mesleğinde başarılar elde etmiş. Bu bir başarı öyküsü, aynı zamanda vicdanını yansıtmış.

Sağlığı ile mücadelesinde bu ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan çare aramış. Bu ne kadar güzel bir şey. O gün bunu başka türlü yorumlayanlar da yanlış yapmış, bugün de aynı şey geçerli. Bugün de sevgili Göknur hür iradesiyle, aklıyla, fikriyle bir karar vermiş. Birine destek oluyor, İstanbul'da yaşamıyor olabilir ama bir tercihte bulunuyor, bir dekont paylaşıyor, güzel de bir mesaj var, 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Ne var burada? Birini mi kötüledi, birine hakaret mi etti? Yok.

O bakımdan toplum vicdanı dediğimiz şey çok önemli. Neticesinde Sevgili Göknur bir saldırıya uğruyor. Niye? Öyle bir hale getirilmiş ki toplum, bir sosyal medya üzerinden yayılan ve yaydırılan bir takım işlemler, öfkeler, hakaretler, belki onun etkisinde kalan birisi, belki onu yapanlardan birisi bilemem. Ama neticede hepimizi rahatsız eden, üzen bir olayla karşı karşıya geliyoruz. Allah korumuş, sağlığından dolayı mutluyum. Ailesine ve kendisine geçmiş olsun diyorum.

'DAHA DA KÖTÜSÜ EYLEMLERİ YAPANLAR SERBEST KALIYOR, OLACAK ŞEY DEĞİL'

Toplumun bu süreçlerden kurtulması lazım. Sayın (Yavuz Selim) Demirağ saldırıya uğruyor, ölümle burun buruna geliyor. Bir linç kültürü daha. Daha kötüsü bu tür eylemleri yapanlar serbest kalıyor, olacak şey değil. Daha yakın zamanda bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı olaylarından biridir 21 Nisan'da yaşanan, genel başkanımızın başına gelen. O da yaratılan linç kültürünün bir ürünüdür. Onun da sorumluları dışarıda. Göknur'a bunu yapan kişinin hızlıca emniyet birimlerim tarafından bulunup sorgulamanması şart."

Göknur Damat ise "Ben asla parti tutmam. Kişi tutarım. Neden bu kadar rahatsız oldular? Ben kendi, iradem ve aklımla hareket ediyorum" diye konuştu.

Bana bağış yaptığı için önce sosyal medyada hedef gösterilen dün de bıçaklanan Göknur Damat’ı ziyaret ettim. Göknur'a tercihinden dolayı saldırılması ve linç kültürünün toplumda yer etmesi başta siyasiler olmak üzere hepimizin sorunu.Herkes sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeli. pic.twitter.com/9BrVD02WnI — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 13 мая 2019 г.

YILDIRIM'IN 'KÜÇÜK BİR ARIZA ÇIKTI' SÖZLERİNE YANIT: İLK ARIZAYI ÇIKARAN KENDİSİYDİ

Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, bir gazetecinin AK Parti'nin İstanbul Büşükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, "Her şey daha güzel olacak. Büyükşehirde küçük bir arıza çıktı, inşallah 23 Haziran'da bu arızayı gidereceğiz" sözlerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye’de o süreçte küçük değil çok büyük bir arıza çıktı, demokrasi arızası çıkardılar. Bu arızayı Allah’ın izniyle 23 Haziran’da halkımızla beraber tedavi edeceğiz. Tecrübe tabii ki çok önemli, ama onu iyi kullanamayanlara diyorum ki, kendilerini önce bir silkelesinler, söyledikleri sözlere dikkat etsinler… İlk gece 3700 oyla kazandım diye ilk arızayı çıkaran kendisiydi. Onu da tedavi ettim, bu sözünü de tedavi edeceğim."

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir vatandaşa yanıt olarak kullandığı 'daha güzel olacak' sözlerinin sorulması üzerine, "Güzel cümlesini hatırlattık. Güzel cümlesini kullansınlar. ‘Her şey çok güzel olacak Ekrem abi’. Bunu 15 yaşındaki çocuk buluyor, bundan daha güzel bir şey olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

'DALVAKUKLUKLA NE ALAKASI VAR? ESKİ DEFTERLERİ Mİ AÇALIM?'

Kendisine destek veren sanatçılara yönelik tepkilere ilişkin soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, "Sanatçı ne diyor; her şey çok güzel olacak. Dalkavuklukla ne alakası var? Eski defterleri mi açalım? Bu olmaz, bu çok yanlış. Herkes işine baksın. Sanatçılar dünden daha cesur olacak. Kimse kimsenin sesini korkutarak, ürküterek kısamaz" dedi.