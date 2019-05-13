Kaftancıoğlu: Sloganımızı da çalmaya çalışacaklar, dikkat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat" dedi.

CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası ile ilgili materyallerin dağıtılmaya başlanmadığına dikkat çekerek "Çok yakında her şey çok güzel olacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Her şey güzel olacak" diye seslenen bir kişiye "Daha güzel olacak" yanıtını vermesine de atıfta bulunan Kaftancıoğlu, "Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat" görüşünü dile getirdi.

İyi haftalar İstanbul;

Kampanyamıza dair thişört, kupa vb. materyaller henüz dağıtılmaya başlanmamış olup sosyal medyada dolaştırılan görsellerin Ekrem İmamoğlu kampanyasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Çok yakında#HerŞeyÇokGüzelOlacak

(Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat:) — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 13, 2019

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